Romero insta a incrementar la grandària de les empreses per continuar augmentant el PIB català

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha destacat la necessitat d'incrementar la grandària de les empreses per mantenir el ritme de creixement del PIB català, que preveu que pugui arribar al 3% aquest 2025.
Ho ha dit aquest dilluns en la inauguració de la jornada 'Motors de l'Economia Catalana', organitzada per la Cambra de Barcelona i l'Institut d'Economia de Barcelona (IEB), en la qual també han participat el quart tinent d'alcalde de Barcelona, Jordi Valls; el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, i el president de la Fundació de l'IEB, Martí Parellada.
"L'economia catalana va bé. És probable que acabem l'any 2025 amb un creixement del 3% del PIB. No obstant això, no ens podem aturar perquè tenim molts reptes", ha explicat Romero.
Ha alertat que Catalunya "no té una economia prou productiva", en part per la seva estructura empresarial, tenint en compte que un 99% de les empreses catalanes són pimes.
"Això dificulta que puguin innovar, invertir i internacionalitzar-se. Hem d'aconseguir que les microempreses siguin pimes, que les mitjanes siguin grans i així d'ara endavant", ha subratllat la consellera.
Així mateix, ha instat a pensar en la totalitat del territori, més enllà de Barcelona i la seva àrea metropolitana: "Catalunya no és només Barcelona, cal aprofitar les potencialitats de tot el territori".
VALLS
Per la seva banda, Valls ha sostingut que a més del Port, Fira, la Zona Franca i l'Aeroport de Barcelona, que ha destacat com institucions històriques que funcionen com els 4 motors de Catalunya, hi ha un "cinquè motor" per la seva capacitat per crear riquesa i generar valor afegit, que és el sector del coneixement.
Així mateix, ha defensat que la gent és el sisè motor i, per tant, cal continuar alimentant-lo amb oportunitats i una estructura salarial millor, a més de fer front a la crisi de l'habitatge: "No hi pot haver desenvolupament si no resolem el tema de l'habitatge", ha remarcat.
SANTACREU
Santacreu ha manifestat que una economia que vol funcionar és "un complex sistema d'engranatges" i ha afegit que l'àrea metropolitana de Barcelona és un territori complex en el qual conviuen el Port de Barcelona, l'Aeroport de Barcelona, Fira de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).
Ha lloat la influència d'aquests actors, i també de les universitats, els centres de recerca i el teixit empresarial, en el foment del comerç internacional i l'atracció de visitants.
PARELLADA
Parellada ha equiparat el "cercle virtuós" que formen els motors de l'economia catalana al d'altres pols econòmics internacionals, com el de Toronto o Oakland, i ha avisat de la necessitat de gestionar els seus avantatges, però també els seus desavantatges a través de la governança compartida.
En aquest sentit, ha reivindicat la "importància del rol de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)" per abordar els desafiaments que es presenten en el futur, també en matèria social i econòmica, com el turisme o l'habitatge.