Rius (Junts) renuncia com a candidat a Barcelona per evitar "una confrontació" amb Martí

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts i regidor del partit a Barcelona, Josep Rius, ha renunciat a optar a ser l'alcaldable a l'Ajuntament de Barcelona per no "contribuir a una confrontació" amb l'actual president del grup municipal, Jordi Martí, que ha anunciat la seva intenció de postular-se.
Rius ha explicat en una carta publicada a X i recollida per Europa Press que no vol contribuir a una lògica de confrontació i divisió interna: "En les actuals circumstàncies, no em puc postular per ser candidat i contribuir a una confrontació que no servirà, al meu entendre, per sortir més reforçats".
Ha explicat que durant els últims mesos ha sospesat la possibilitat de liderar la renovació del projecte de Junts a Barcelona, però que no creu que el projecte de la capital catalana s'hagi de plantejar estant "al costat o al marge" de l'exalcalde de CiU Xavier Trias ni del líder de Junts, Carles Puigdemont.