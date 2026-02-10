Rius (Junts) a BComú: "Sempre tornen a fer el mateix: investir gratis l'alcalde del PSC"

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS)
El regidor de Junts a l'Ajuntament de Barcelona Josep Rius ha criticat BComú per investir com a alcalde el 2023 Jaume Collboni: "Sempre tornen a fer el mateix: investir gratis l'alcalde del PSC".
Ho ha dit en un missatge a X en resposta a una entrevista d'Europa Press al diputat de Sumar al Congrés i candidat a les primàries de BComú, Gerardo Pisarello, en la qual ha afirmat que el seu partit hauria d'haver condicionat més el govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, després de facilitar la seva investidura: "Crec que ens vam equivocar", ha afirmat Pisarello.
"Quan s'acosten les eleccions municipals a Barcelona, els Comuns diuen que es van equivocar. Però després de les eleccions, sempre tornen a fer el mateix: investir gratis l'alcalde del PSC", ha expressat Rius.