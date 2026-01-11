Rius (Junts) assegura que l'acord de finançament "perpetua el cafè per a tots"

BARCELONA 11 gen. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident i portaveu de Junts, Josep Rius, ha assegurat que l'acord per al nou sistema de finançament entre el Govern i ERC "perpetua el cafè per tots i perjudica a tots els catalans i a tots els barcelonins".
Ho ha dit aquest diumenge en declaracions a la premsa durant la celebració dels Tres Tombs, en les quals ha lamentat que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, avali l'acord, ja que "no té en compte el diferencial del cost de vida" a la ciutat.
D'altra banda, Rius ha subratllat que el fet que els pressupostos de la ciutat s'hagin aprovat després que Collboni perdés la moció de confiança "demostren la feblesa" del seu govern.
Preguntat per les persones en situació de sensellarisme, Rius ha assenyalat que els socialistes "manen en tots els llocs", per la qual cosa, textualment, és la seva responsabilitat.
Ha criticat que l'Ajuntament habilités "només 200 places" per a aquestes persones durant l'onada de fred, tot i que la Fundació Arrels detectés més de 2.000 persones en aquesta situació.