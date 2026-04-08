Rius (Junts) acusa Collboni de "tapar la mala gestió" de Rodalies amb el Metro fins a Mataró

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
El portaveu de Junts i regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Josep Rius, ha acusat l'alcalde, Jaume Collboni, de defensar la connexió del Metro amb Mataró i Castelldefels (Barcelona) per amagar els problemes de Rodalies: "Només ven fum per tapar la mala gestió del PSC".
En un missatge a X recollit per Europa Press, ha lamentat que "els socialistes no saben fer funcionar els trens de Rodalies i ara parlin del Metro", en referència a les declaracions aquest dimecres de l'alcalde en el cicle Rethink BCN de Foment del Treball.
En concret, Collboni ha sostingut que connectar Mataró i Castelldefels amb el Metro "és la manera d'enllaçar una àrea metropolitana de debò", i ha afirmat que si bé no sap si es veurà pròximament, està convençut que arribarà.