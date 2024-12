El riu Llobregat rep 2,5 milions de visites a l'any al seu pas per l'àrea de Barcelona, segons l'AMB

BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -

El riu Llobregat rep 2,5 milions de visites a l'any al seu pas per l'àrea de Barcelona, segons un estudi encarregat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a l'Institut Metròpoli.

En un comunicat aquest dijous, l'AMB ha detallat que el 58% de les visites es van fer a peu i la resta amb bicicleta, "xifra que posa de rellevància l'espai per als ciclistes".

L'informe conclou que la majoria de visites al riu Llobregat les fan persones que viuen a municipis metropolitans (93%) i que el 88,3% de la gent arriba al riu caminant o amb bicicleta, i que un 2% hi va en transport privat.

En relació amb el sexe dels visitants, el 74,32% són homes i el 25,68% dones, i els homes de 45 a 64 anys que hi van a peu i amb bicicleta són els que més visiten aquest espai.

La majoria percep el riu com un espai quotidià, i el visita entre dues i tres vegades per setmana (37,4 %), i fins i tot hi ha qui el visita cada dia (20,6%), especialment els dissabtes i els diumenges.