Ripollet (Barcelona) acull una exposició itinerant amb la col·laboració del Macba

GUSTAU NACA - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha presentat l'exposició itinerant 'I, de sobte, l'atzar' a Ripollet, en una mostra organitzada amb la col·laboració del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), informa en un comunicat aquest dijous.
L'exposició, comissariada per Claudia Elies, proposa una "reflexió sobre el paper de l'atzar en la vida de les persones a partir d'obres de 12 artistes de diferents generacions, catalans i internacionals" i s'inaugura dimarts al Centre Cultural de Ripollet i es podrà visitar fins al 8 de novembre.
Amb tot, la mostra després visitarà 6 municipis més de la província fins al gener del 2028: Badalona, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Vic, Granollers i Mataró.