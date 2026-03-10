Richard Sánchez (PSC), nou comissionat de Relacions Ciutadanes i Diversitat Cultural de Barcelona

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Richard Sánchez Jiménez serà el nou comissionat de Relacions Ciutadanes i Diversitat Cultural i Religiosa de l'Ajuntament de Barcelona, càrrec que dependrà de la segona tinència d'alcaldia que abasta les àrees de residència, Relacions Internacionals, Educació, Salut, Persones Grans, Drets Humans i Cicles de Vida.
Sánchez substitueix Sara Belbeida, que des de divendres passat és la regidora del Districte d'Horta-Guinardó i responsable de Pla de Barris, Participació, Innovació Democràtica i Educació, ha informat el consistori en un comunicat aquest dimarts.
"El principal objectiu de Sánchez serà el de donar un impuls més gran a les polítiques municipals vinculades al respecte a la diversitat com a element essencial dins el model de ciutat", apunten.
Sánchez, natural de Veneçuela, resideix des de fa més de dues dècades a Barcelona i és llicenciat en Administració d'Empreses per la Universitat José Antonio Páez de Valencia (Veneçuela) i té un Postgrau en Gestió i Polítiques Públiques del centre d'extensió de la mateixa universitat.
A Barcelona ha desenvolupat activitat en l'àmbit comunitari, associatiu i polític, i prové d'una família marcada pel "compromís democràtic i els valors cívics": el seu avi va tenir un paper actiu en la transició democràtica que va seguir la caiguda de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez el 1958, i va ser pres polític entre 1955 i 1957, i el seu pare, per la seva banda, va exercir com a president de l'Assemblea Legislativa de l'estat Carabobo.