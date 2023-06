La revetlla de Sant Joan reuneix 80.000 persones a les platges de Barcelona

Dues persones han estat detingudes per violència de gènere

BARCELONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha xifrat en 80.000 les persones que s'han reunit aquest divendres a la nit a les platges de la ciutat per la revetlla de Sant Joan, unes 20.000 més de les previstes.

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes des de la platja de Bogatell (Barcelona) al costat de l'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez; del director de Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, i de la gerent de Serveis Urbans, Sonia Frias.

Batlle ha celebrat que la revetlla hagi transcorregut "sense incidències remarcables" a la ciutat i ha apuntat que, sense comptar el front marítim, ha estat una nit com qualsevol altra, en les seves paraules.

Ha assegurat que les platges de Barcelona "ja estan netes" i, per tant, han pogut obrir durant el matí com estava previst.

DUES DETENCIONS PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Batlle ha apuntat que durant la nit hi ha hagut dues detencions per violència de gènere i que "no hi ha constància a aquestes hores de lesions importants ocasionades per armes blanques".

S'han comptabilitzat 34 incendis de contenidors; nou de matolls a la via pública; set d'arbres; tres de vehicles i 24 de papereres i deixalles diverses, la qual cosa ha considerat intervencions "molt normals".

269 CONTROLS D'ALCOHOLÈMIA AMB 32 POSITIUS

A més, dels 269 controls d'alcoholèmia que s'han practicat, 32 han donat positiu, i Batlle ha assegurat que ara com ara no hi ha "constància de cap accident de trànsit greu".

Ha situat a la zona de Ciutat Meridiana una festa que ha reunit unes 500 persones, però que s'ha pogut desallotjar "sense problemes".