Resum.- Collboni treu l'alcaldia de Barcelona a Trias amb el suport de comuns i PP

Trias exhibeix el seu malestar en la investidura: "Ja ho deia: 'Si no surto alcalde, que els bombin a tots"



BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tret aquest dissabte el lideratge de l'Ajuntament al candidat de Trias per Barcelona, Xavier Trias, després d'aconseguir el suport dels comuns i del PP en la investidura.

Trias arribava a la sessió de constitució del consistori barceloní amb avantatge enfront de Collboni: va ser el guanyador de les municipals el 28 de maig i havia aconseguit un pacte de govern amb ERC, que les bases d'ambdues forces havien avalat.

No obstant això, sobre les 16.12 un comunicat dels comuns ha canviat la situació, ja que oferien els vots dels seus nou edils al socialista sense voler entrar en un futur govern municipal.

Aquest moviment deixava la investidura en mans del PP, ja que el seu candidat, Daniel Sirera, havia posat com a condició per recolzar Collboni que BComú no entrés en el govern municipal.

En la votació, els quatre edils populars s'han sumat als nou dels comuns i als deu del PSC per donar l'alcaldia de Collboni, que recupera l'alcaldia per als socialistes després de 12 anys sense governar a la capital catalana.

MALESTAR DE TRIAS I MARAGALL

En les intervencions posteriors a la votació s'ha pogut comprovar el malestar de Trias i del líder d'ERC en el consistori, Ernest Maragall, pel canvi de guió.

Trias ha admès que s'havia preparat un discurs d'alcalde que ha hagut de canviar a última hora, i ha deixat entreveure que no seguirà en el consistori: "Ja ho deia: 'Si no surto alcalde, que els bombin a tots".

El republicà ha qualificat de "espectacle indigne" la investidura de Collboni, i ha agraït a Trias el pacte que havien aconseguit i les converses dels últims dies.

SENSE "PACTE SECRET"

La ja exalcaldessa de Barcelona i regidora de BComú, Ada Colau, ha assegurat que la investidura de Collboni no ha comportat "cap pacte secret per fer un govern de coalició", i ha advertit al socialista del difícil que és governar en minoria.

Sirera ha justificat el seu vot per "responsabilitat" i ha confiat que el PSC no acabi pactant un govern amb BComú: "Vaig dir que no faria alcalde un separatista ni permetria que els comuns estiguin al govern".

Al seu torn, el regidor de Vox Gonzalo de Oro ha ofert el seu suport al nou alcalde per reconstruir la ciutat, i li ha demanat tornar al sentit comú i "treure la ciutat de la confrontació".

COLLBONI: EL "REPTE MÉS GRAN"

Després de rebre la vara d'alcalde, Collboni ha baixat el cap i ha col·locat la seva mà esquerra en el pit entre els aplaudiments del Saló de Cent de l'Ajuntament.

En la seva primera intervenció, ha afirmat que és el repte més gran" de la seva vida i s'ha compromès a treballar per la ciutadania.

També ha agraït el suport de BComú i PP: "Gràcies als regidors que han confiat en mi, especialment els qui no són de la meva opció política. Segur que és l'opció que han considerat millor per a la ciutat".

VISITA A LA GENERALITAT

Després de la investidura, Collboni ha liderat la corporació municipal que ha travessat la plaça Sant Jaume per a la tradicional visita del nou alcalde al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i a què el Govern no ha convidat Vox.

El president ha afirmat en el seu discurs que en el suport de comuns i PP a Collboni veu "l'ombra d'un acord a nivell d'Estat fet des de Madrid entre els dos grans partits", en referència a PSOE i PP.

Després, Collboni ha instat Aragonès a teixir una "complicitat institucional per als deures compartits del futur".