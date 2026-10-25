Restauradors veuen una "avaluació incorrecta del risc" en els disturbis a Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
El Gremi de Restauració de Barcelona ha atribuït els episodis de robatoris en els disturbis en el centre de la ciutat aquest dissabte a "una avaluació incorrecta del risc i a la consegüent resposta policial insuficient".
En un comunicat aquest diumenge, ha assegurat que "cap administració pública s'ha posat en contacte amb el Gremi de Restauració, ni per interessar-se pels treballadors que es trobaven a l'interior dels establiments ni per transmetre cap mena de suport".
Ha dit que la convocatòria "no havia passat desapercebuda per als equips d'intel·ligència policial", tal com ha assegurat van dir l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera d'Interior, Núria Parlon.
"El risc, per tant, es va menystenir; com a conseqüència d'aquesta valoració incorrecta, el dispositiu desplegat va resultar insuficient", ha subratllat.
El Gremi de Restauració s'ha mostrat "decebut amb aquesta cadena d'errors per part d'aquells que tenen el deure de garantir la seguretat i l'ordre públic".
Ha sostingut que la ciutadania i les empreses esperen dels dirigents polítics "quelcom més que piulades (a les xarxes socials), Stories i paraules de condemna", i que els correspon donar les ordres adequades per evitar disturbis com els de dissabte.
DEFENSAR ELS BÉNS PRIVATS
El Gremi de Restauració ha instat a l'Ajuntament de Barcelona a personar-se i "defensar també els béns privats que han estat vandalitzats i no únicament els de caràcter públic".
Veu necessari que l'administració "assumeixi el cost de la reparació dels desperfectes, quantitats que li seran rescabalades a través dels corresponents procediments i que, sens dubte, han d'abonar els directament implicats".