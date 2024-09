Restablerta l'L3 del Metro de Barcelona després d'un despreniment a Passeig de Gràcia

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens a l'L3 del Metro de Barcelona s'ha restablert cap a les 16.30 hores després d'estar tallada des de les 12.35 d'aquest dimarts entre les estacions de Liceu i Lesseps per un despreniment en una part del túnel de l'estació de Passeig de Gràcia.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha informat en una anotació a X recollida per Europa Press que el servei s'ha normalitzat i que "durant una estona, l'interval entre trens pot ser superior a l'habitual".

Segons fonts municipals consultades per Europa Press, "una màquina de les obres d'accessibilitat de l'L4 a Passeig de Gràcia que operava al carrer ha perforat el túnel de l'L3", per la qual cosa, en detectar pols i pedres a la via, el conductor d'un tren amb passatge ha avisat el centre de control per suspendre la circulació.