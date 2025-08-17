Reobren les piscines a Tàrrega (Lleida) després de trobar-se excrements humans per tercera vegada

LLEIDA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
Les piscines de Tàrrega (Lleida) han reobert aquest diumenge després que el dissabte es trobessin per tercera vegada excrements humans en una d'elles.
Des d'aquest diumenge s'han extremat les mesures de vigilància amb una empresa privada de seguretat que controla les entrades i activitats dins del recinte, informa l'Ajuntament de Tàrrega en un comunicat.
Dos vigilants revisen aquest diumenge, juntament amb empleats de la piscina, les motxilles de tots els que accedeixen a l'espai, ja que, segons el consistori, se sospita que els excrements podrien estar sent introduïts en una borsa.
L'alcaldessa, Alba Pijuan, ha manifestat que, a més d'incívics, són actes "egoistes i priven a la ciutadania de l'ús de la piscina en plena onada de calor".
Ja havia passat el dimecres i el divendres, abans que tornés a passar el dissabte, i l'Ajuntament afirma que en tots els casos es va seguir el protocol establert: evacuar als banyistes, controlar la qualitat de l'aigua i aplicar tractaments de clor i desinfecció dels sistemes de filtració.