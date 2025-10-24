Reobren els parcs i jardins a Barcelona després de tancar-los per l'alerta de vents forts

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona reobrirà els parcs i jardins de la ciutat de manera progressiva aquest divendres després de tancar-los per l'alerta de vents forts que es va activar amb el Pla d'Actuació Municipal aquest dijous, informen en un comunicat.
Ho fa per "la millora" de les condicions meteorològiques i la disminució dels serveis dels Bombers de Barcelona relacionats amb les ratxes de vent a la ciutat, en què el cos ha gestionat 329 incidents dels quals 138 han requerit la mobilització de recursos.
Durant l'episodi s'han produït diferents incidències amb arbres, sobretot per la caiguda de branques, i s'han detectat 6 incidències rellevants --als districtes de Sant Martí (3), Nou Barris, Sant Andreu i Sants-Montjuïc--.
També s'ha produït alguna afectació en els llums de Nadal que ja hi ha penjats, tres a l'Eixample i un a Nou Barris.
Des d'aquest dijous s'han adaptat els serveis de neteja viària per recollir la gran quantitat de fulles i branques que han caigut dels arbres a causa del vent.