Reobre al trànsit el carrer Pi i Margall de Barcelona després del canvi del paviment central

BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El trànsit del carrer Pi i Margall s'ha reobert aquest diumenge després d'acabar les obres de substitució del paviment de la calçada central entre la plaça Joanic i la ronda Guinardó, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.
És un aglomerat asfàltic més resistent que el paviment de granit de la reurbanització que es va acabar a finals del 2023: tenia "desperfectes que posaven en perill la seguretat" i a més faltava adherència de la pintura dels passos de vianants i de la senyalització horitzontal.
Per això el nou paviment es va començar a instal·lar a mitjan juliol per millorar la seguretat i durabilitat de la via, amb un cost de 982.558,77 euros.
Les línies de bus afectades també han recuperat el seu itinerari aquest diumenge: V19, 114, el nocturn N6 i la llançadora que substitueix el servei de l'L4 de Metro.
El primer tram, entre els carrers Escorial i Alsina, ja va obrir al trànsit aquest divendres, per no coincidir amb les afectacions a la mobilitat durant la festa major de Gràcia.
Les peces de granit retirades s'aprofitaran com a subbase en altres remodelacions de la ciutat, mesura que contribueix a "la descarbonització urbana, així com a augmentar la durabilitat i el rendiment de les calçades noves".