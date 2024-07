Reobre la piscina d'estiu del CEM Guinardó de Barcelona després de la remodelació

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

La piscina exterior d'estiu del CEM Guinardó de Barcelona ha tornat a obrir les portes aquesta setmana després de les obres de millora que s'han dut a terme en les seves instal·lacions, ha informat l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.

L'actuació principal de l'obra ha consistit en la renovació completa de l'estructura de la piscina per adequar-la a la normativa vigent, la reducció de la profunditat, i la construcció d'una nova rampa per fer la piscina més accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

El cost de les actuacions ha estat de prop de 800.000 euros, IVA inclòs, i l'ha assumit l'Institut Barcelona Esports (IBE), amb una superfície total de treball de 2.644 metres quadrats.

La piscina d'estiu del CEM Guinardó es va construir el 1945, i el 2013 es va reformar per última vegada, incorporant nous vestidores i reformant el paviment, entre altres actuacions.

Barcelona compta aquest estiu amb 14 piscines a l'aire lliure distribuïdes per la ciutat a vuit districtes diferents, i la del CEM Guinardó, en concret, està gestionada pel Futbol Club Martinenc.