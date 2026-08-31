Reobre l'estació de Verdaguer de la L4 del Metro de Barcelona després de les obres

BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
L'estació de Verdaguer de la L4 del Metro de Barcelona, així com el passadís de connexió amb la L5, ha reobert aquest dilluns després de finalitzar les obres de remodelació.
Així, el servei de metro s'ha restablert i els trens ja paren en l'estació, ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un missatge de 'X'.
Les obres en l'estació han millorat les andanes, han ampliat les escales fixes i s'ha modificat tot el forjat del vestíbul, i en el cas de l'enllaç, obert però en el qual segueixen les actuacions, s'han substituït les escales d'accés per una rampa.