Remodelada la Casa de l'Aigua de Barcelona amb una nova àrea verda al barri de Trinitat Vella

Barcelona ha estrenat la nova àrea verda al voltant de la Casa de l'Aigua, al districte de Sant Andreu, millorant l'accessibilitat i l'àrea de joc infantil i recuperant la font, després de 10 mesos d'obres que han suposat una inversió municipal d'1,4 milions d'euros.

S'ha mantingut el seu verd original per promoure nous usos per als veïns del barri de Trinitat Vella, a través del projecte impulsat pel Pla de Barris, segons informa aquest diumenge l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

La superfície que s'ha intervingut ha estat de 4.519 metres quadrats, el que suposa un nou espai de trobada al barri, respectant el patrimoni de la Casa de l'Aigua.

L'esplanada s'ha adaptat creant un pendent transitable tant per a vianants com per a vehicles ocasionals de manteniment i s'han creat diferents recorreguts, amb paviments accessibles i confortables, que enllacen amb els altres espais de l'àrea verda i amb la vorera i passos de vianants.

La regidora del districte, Marta Villanueva, ha assegurat que la remodelació revitalitza i millora una zona de gaudi i descans al barri: "És un pas endavant en la millora en termes d'accessibilitat dels espais públics, que permetrà a tots i totes gaudir d'un entorn tan especial com el de la Casa de l'Aigua".