El Rei veu en la majoria d'edat de Leonor una oportunitat perquè segueixi "aprenent i progressant"

Valora els seus anys de regnat com una dècada d'esforç, entrega, recompensa i creixement



LLORET DE MAR (GIRONA), 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El rei Felip VI ha qualificat aquest dimecres de feliç coincidència els 15 anys de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), la seva primera dècada de regnat i la recent majoria d'edat de la Princesa, i s'ha referit a la última com una oportunitat perquè Leonor segueixi "aprenent i progressant en les seves responsabilitats".

Ho ha dit en el seu discurs de clausura dels 15 Premis FPdGi a Lloret de Mar (Girona), on ha combinat català i castellà, i que ha seguit a la intervenció de la Princesa: "Escoltar les seves paraules m'enorgulleix com a Rei i m'emociona com a pare. Leonor, Sofia, gràcies".

LEONOR I SOFIA, "MÉS RESPONSABLES"

Ha assegurat que la Reina Letizia i ell mateix les veuen cada dia "més responsables, més atentes i interessades" en el que passa, en el que fa la Casa Real com a institució i en com ajudar per fer-ho millor, no només per complir amb les finalitats institucionals, sinó per implicar-se en la societat de tantes maneres, ha dit.

En relació als seus primers 10 anys com a Rei d'Espanya, considera que ha estat una dècada d'esforç i entrega, encara que també de recompensa i creixement, que ha resumit en tres paraules: "Servei, compromís i deure, que han guiat a la Corona durant tots aquests anys".

15 ANYS DE FPDGI: "VA SER UNA GRAN IDEA"

Ha destacat el paper de la FPdGi en la promoció del talent jove espanyol i ha recordat els inicis de l'organització, que va començar amb 4 firmes de Girona: Càmera de Girona, Fundació La Caixa, Caixa de Girona i Fundació Gal·la-Dalí, i amb el "ferm i entusiasta" suport de la Corona.

Felip VI ha celebrat que ara la FPdGi "és a punt de superar els 100 patrons i està present de forma rellevant a tota Espanya", i ha assegurat textualment que recorda amb afecte els inicis de la Fundació, que va néixer en plena crisi del 2008 per ajudar als joves, molt afectats per la situació econòmica i del mercat laboral.

"El pas dels anys demostra que va ser una gran idea perquè avui aquells i aquests joves formen una comunitat de talent molt destacada, no només a nivell nacional sinó internacional", ha subratllat.

EVOLUCIÓ DE LA FPDGI

El Rei ha destacat l'evolució de la FPdGi en els seus 15 anys fins a tenir avui diferents programes: 'Generació Talent', d'orientació al desenvolupament competencial; 'Generació Propòsit', de suport a projectes d'impacte social; 'Generació Docent', de professors compromesos amb la transformació, i 'Generació Premiats', amb guardonats anteriors del premi Princesa de Girona.

Ha posat l'accent en el nou programa, 'Generació Art', amb 16 joves artistes en la seva primera convocatòria, el nou Consell Assessor Jove, i ha apuntat que la Fundació treballa en un "nou marc": un pla d'acció per treballar amb més aliats i promoure més iniciatives per a joves.

A més, ha celebrat l'inici d'un nou programa de beques amb 5 de les principals escoles de negocis d'Espanya, i ha posat de relleu l'impacte del 'Tour del Talent', en el que participen ell i la reina Letizia, i que, en la seva tercera edició ja ha arribat de manera directa a més de 30.000 joves.

PATRONAT "AMPLI I SÒLID"

També ha dit que la FPdGi té un patronat "ampli i sòlid que s'implica estretament" en els programes de la Fundació, i que les activitats són un espai òptim perquè els patrons donin visibilitat a les seves iniciatives sobre talent jove.

"És una relació de benefici mutu, sempre basada en la voluntat de tots de generar un impacte positiu a la societat i, especialment, pel be comú dels joves", i també ha expressat el seu agraïment als premiats d'anteriors edicions per seguir connectats a la Fundació.