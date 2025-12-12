El Rei i David Quirós commemoraran dilluns el centenari de l'Hospitalet de Llobregat

L'alcalde assegura que l'Hospitalet "té un passat, té present i, sobretot, té futur"
BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -
El rei Felip VI visitarà aquest dilluns l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) per commemorar el centenari de la concessió del seu títol de ciutat, i es reunirà amb l'alcalde, David Quirós.
En unes declaracions a Europa Press, Quirós ha afirmat que la visita del monarca és un "reconeixement a la importància i a la projecció" de l'Hospitalet, una ciutat que assegura que està en plena transformació.
Ha sostingut que el centenari és un moment molt important per constatar que la ciutat "té un passat, té present i, sobretot, té futur", especialment de cara als més joves.
ORGULL DE CIUTAT
"Volem que la gent senti orgull de la seva ciutat, d'on viu, ja que encara tenim molts reptes i moltes dificultats que hem de superar conjuntament", ha assenyalat l'alcalde.
D'aquesta manera, ha fet una crida als veïns de l'Hospitalet a que tinguin paciència, però també esperança i il·lusió: "Hem identificat els reptes d'aquesta dècada i ara estem treballant conjuntament amb les administracions per donar solucions i, sobretot, generar oportunitats per als nostres veïns".
VISITA
El Rei iniciarà la visita a les 11 hores a l'Ajuntament de l'Hospitalet, on es reunirà amb Quirós i altres membres del consistori i, a continuació, signarà el llibre d'honor.
Després es traslladarà al centre de transformació La Florida 6.0, on coneixerà el nou equipament dedicat al desenvolupament urbà de la ciutat amb enfocament cívic i social.