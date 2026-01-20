La regidora Carol Recio serà la número 2 de Pisarello en les primàries de BComú

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
La regidora de BComú a l'Ajuntament de Barcelona Carol Recio formarà tàndem amb el diputat de Sumar al Congrés i portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, en les primàries de BComú per elegir alcaldable de cara a les eleccions municipals del 2027.
Ho ha anunciat el mateix Pisarello en un acte celebrat aquest dimarts a l'Ateneu del Clot de Barcelona, acompanyat de Recio, la també regidora de BComú Jess González i l'economista i activista Alicia Puig, que també formaran part de la seva candidatura.
Pisarello ha assegurat que, juntament amb Recio, González i Puig construirà una proposta feminista que "pugui interpel·lar les dones de classe treballadora, migrants, de la cultura, la ciència, el cooperativisme i la petita i mitjana empresa per deixar clar que Barcelona no farà un pas enrere davant l'onada reaccionària".