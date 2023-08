El refugi antiaeri de la plaça Revolució de Gràcia oferirà visites guiades a partir de dissabte

El cost de conservació i restauració de l'espai és de 30.933 euros



BARCELONA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

El refugi antiaeri situat a la plaça Revolució del barri de Gràcia començarà aquest dissabte 12 d'agost el programa de visites guiades, a càrrec del Taller d'Història de Gràcia, ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat d'aquest dilluns.

De la construcció original se'n conserva "una mínima part", aproximadament un 5%, segons apunta el consistori, i, com està situat al subsòl de la plaça, es pot accedir des de la planta -4 del pàrquing actual.

El president del Taller d'Història de Gràcia, Josep Maria Contel, ha destacat els dos elements distintius del refugi --un petit lavabo de mans i un quadre de llums amb dos corrents--, i ha explicat que, quan les claus estaven en el pàrquing, "venia qualsevol persona a qualsevol hora i feia el que volia dins".

"Al final l'Ajuntament va pensar que s'havia de rehabilitar i va agafar les claus", ha assegurat Contel, i ara, després d'estar aturat a causa de la pandèmia, s'obrirà per primera vegada durant la Festa Major de Gràcia.

El cost total de les obres de conservació i restauració de l'espai i "museïtzació per a l'obertura al públic" ha estat de 30.933 euros.

INFERMERIA I ESPAI DE CURES

La construcció de refugis antiaeris a Barcelona va requerir ajuntar espais destinats a infermeria i cures, coincidint en un "moment primordial en la història sanitària de Catalunya", ha indicat l'Ajuntament.

La responsable de les intervencions de conservació en el patrimoni del Servei d'Arqueologia, Montserrat Pujés, ha destacat que "el que únicament es conserva" del refugi de la plaça Revolució de Gràcia són el passadís d'entrada i les dues sales, la infermeria i una altra per esperar.

Aquesta part conservada "ha estat ideal" per conèixer com es va accelerar la sanitat durant la guerra, i ha explicat que la Generalitat dóna indicacions per mantenir-lo, amb personal responsable de neteja i ventilació.