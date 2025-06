La reforma de la Rambla de Barcelona començarà la fase 2 aquest dilluns i avança "al ritme previst"

Des d'aquest dilluns la circulació de pujada anirà definitivament pel costat Gòtic

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

La reforma de la Rambla de Barcelona avança "al ritme previst" per acabar el 2027 i aquest dilluns començarà la fase 2, al costat que dona al barri del Raval.

La nit de diumenge a dilluns es restaurarà la circulació en sentit ascendent pel costat de la Rambla que dona al barri Gòtic, que serà el seu costat definitiu, informa l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.

Des de l'inici de la fase 1 el juny del 2024, no es pot circular en sentit descendent (sentit mar) i tota la circulació ha discorregut pel costat Raval, mentre les obres se centraven al costat Gòtic.

Com des d'abans de l'inici de les obres, la circulació de pujada es limitarà a veïns, bus, taxi, accés a hotels, pàrquings i distribució urbana de mercaderies en l'horari corresponent.

AUTOBUSOS

També es mantindrà des d'aquest dilluns la mateixa configuració per a busos: el 59 de TMB mantindrà el sentit de pujada per la Rambla, però de baixada seguirà per la Via Laietana; i els V13 i N9 mantindran el seu origen i final a la plaça Catalunya.

L'Ajuntament ha recordat que continua obert el punt d'informació permanent Espai Rambla al Palau de la Virreina per centralitzar la informació a ciutadans, agents socials, econòmics, culturals, entitats, associacions i públic en general, amb dos professionals i un espai expositiu.