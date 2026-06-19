Publicat 19/06/2026 12:55

Recuperat el servei de l'L5 del Metro de Barcelona entre Maragall i Horta després d'una incidència

Archivo - Passatgers al Metro de Barcelona
AJUNTAMENT DE BARCELONA - Arxiu

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -

La línia 5 del Metro de Barcelona ha recuperat el seu servei entre les estacions de Maragall i Horta aquest divendres cap a les 12.20 hores després de la interrupció per una incidència tècnica a l'estació de Vilapicina.

La línia s'ha quedat sense servei aquest divendres a les 11.01 hores, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un missatge a X recollit per Europa Press.

Durant el tall l'L5 ha funcionat amb normalitat entre les estacions de Cornellà Centre i Maragall, i entre Horta i Vall d'Hebron.

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