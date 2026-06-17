Reconeixen la Sindicatura de Barcelona per la seva tasca en la reparació de violències sexuals

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
L'International Ombudsman Institute (IOI), que reuneix més de 200 defensories d'arreu del món, ha reconegut la tasca en la reparació de violències sexuals de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, incloent-la en la recopilació 'Best Practice Papers'.
En concret, la institució posa el focus en la comissió de reparació impulsada el 2023 per la Sindicatura, que va culminar amb un acte públic de disculpa institucional presidit per l'alcalde, Jaume Collboni, el 2024, indica en un comunicat aquest dimecres.
Durant mesos, la iniciativa va desenvolupar una tasca d'acompanyament i escolta a les persones afectades per aquesta xacra, especialment en el cas de l'Escola Barcelona, i el 2025 el consistori va decidir que continués desenvolupant les seves funcions.