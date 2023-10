El Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona estrena pista de gel aquest Nadal

BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona estrenarà aquestes festes de Nadal una pista de patinatge sobre gel subterrània dins l'espectacle nadalenc 'Els Llums de Sant Pau' d'aquest any, i que acollirà del 21 de novembre al 14 de gener del 2024.

Segons ha avançat Betevé i ha explicat l'organització en un comunicat d'aquest dimecres, aquesta edició tindrà com a novetats, a més de la pista de patinatge, un arbre de Nadal de 16 metres, un espectacle de llums nou i un mercat gastronòmic amb "delícies nadalenques".

Fonts del Recinte Modernista han explicat a Europa Press que la pista de gel se situarà a la Sala Convent, "sota terra, on es fan les desfilades de la 080 Fashion Week" i que el preu extra per patinar serà de cinc euros, a més de l'entrada per accedir al recinte.

La ubicació subterrània permet unes condicions més bones de manteniment, ja que "així no li toca el sol i energèticament és més eficient", han detallat.

Els dos últims anys, els espectacles de Nadal de Sant Pau han aplegat "més de 400.000 persones" i les entrades d'aquesta tercera edició ja estan disponibles en el web.