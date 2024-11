Rebecca Yarros, autora de la saga Empireo: "Vull una fantasia més accessible i inclusiva"

Aplaudeix que cada vegada hi hagi més gent aficionada a la fantasia

BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

L'autora de la saga Empireo, Rebecca Yarros, ha assegurat aquest divendres que és partidària de fer una fantasia "més accessible i inclusiva" i que mostri, en la mesura del possible, el món actual així com les persones infrarepresentades a la societat.

"Una cosa que em sembla bastant exclusiva d'Ales de Sang és que Violet --la protagonista de la saga-- té una malaltia crònica. Al món de la fantasia això no s'explica tant. Els protagonistes sempre són forts, i Violet no ho és. Ella és petita, físicament, i el seu millor actiu és el seu cervell", ha explicat després de participar telemàticament en el Festival 42 de literatura fantàstica.

Encara que considera que no és mèrit seu que les noies s'hagin sumat a la lectura d'aquest tipus d'obres, li sembla fantàstic que cada vegada hi hagi més gent que vegi en la fantasia "un gènere al que adorar i estimar".

Després d'explicar que evita les xarxes socials i els articles que parlen d'ella, ha indicat que ,després de més d'una vintena de llibres publicats, encara no es creu l'èxit de la saga: "Sembla que li estigui passant a una altra persona".

També ha manifestat que, tot i determinats moments, no té episodis de bloqueig com escriptora, i que el seu cap no para de pensar i sempre hi ha històries que barregen fantasia i romanç contemporani.

"Quan escrigui el quart llibre, ja portaré mesos havent-lo escrit en el meu cap", ha precisat Yarros, que no ha volgut avançar molts detalls de la nova entrega de la saga, 'Ales d'Onyx', que arribarà a les llibreries el 22 de gener.

De fet, s'ha limitat a explicar que Violet tindrà una missió, per la qual està molt capacitada: "El món s'obre davant d'ella i estarà més decidida i determinada que mai. I els seus dracs, clar".

ACABARÀ "BÉ"

Al preguntar-li per la història entre la Violet i el Xaden, ha assegurat que acabarà "bé" i ha recordat que ella escriu sobre romanç i sempre hi ha final feliç, com a mínim per al protagonista principal, sense voler donar més detalls sobre aquest tema.

Una vegada acabin les entregues de la saga, Yarro ha explicat que es prendrà un descans i ja estudiarà, més endavant, si hi ha altres històries que li agradin.