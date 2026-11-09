Raquel Gil assegura que la plaça Catalunya no es quedarà "a les fosques" per Nadal malgrat l'acampada

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
La tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica, Raquel Gil, ha assegurat que la plaça Catalunya de Barcelona no es quedarà "a les fosques" per Nadal malgrat l'acampada per l'habitatge, i ha assenyalat que el consistori treballa en diferents escenaris.
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns, en la qual ha explicat que si no poden muntar la instal·lació prevista (els llums d'autor que es van posar l'any passat) es col·locarà "un altre tipus d'il·luminació", depenent del temps que disposin.
"Tenim tots els escenaris per tenir el màxim de possibilitats", ha afirmat quan li han preguntat si hi ha una data límit per instal·lar els llums a la plaça, i ha afegit que l'únic 'deadline' que contempla el consistori és que passi Nadal.
Ha assenyalat que des del primer moment per al Govern municipal ha "prevalgut el dret a la manifestació", atès que l'acampada és pacífica, i ha afirmat que encara disposen d'uns quants dies per instal·lar els llums previstos des d'un inici.
També ha defensat que, sortosament, Barcelona compta amb uns "llums de Nadal molt descentralitzats" i que és una ciutat que s'il·lumina en la seva totalitat i, quan li han preguntat pel Festival de Nadal, ha assegurat que si no es pot fer a la plaça Catalunya es farà en un altre lloc.