La Ràpita (Tarragona) rebrà 11,7 milions del Govern per construir l'Institut Els Alfacs

David Zorrakino - Europa Press
TARRAGONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat destinar 11,7 milions d'euros a l'Ajuntament de la Ràpita (Tarragona) per a la construcció del nou edifici de l'Institut Els Alfacs.
La inversió es durà a terme amb un conveni amb el consistori i es farà a través de 3 anualitats, entre el 2030 i el 2032, informa després del Consell Executiu d'aquest dimarts.
El Govern ha explicat que el conveni permetrà atendre els costos que es derivin de la signatura del conveni per a l'execució de les obres del centre, que oferirà ESO, batxillerat, formació professional de grau bàsic i grau mitjà i programes de formació i inserció.