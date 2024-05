La Rambla Catalunya de Barcelona renova la calçada segons el pla Endreça

BARCELONA, 4 maig (EUROPA PRESS) -

La calçada de la Rambla Catalunya de Barcelona ha començat aquest dissabte la renovació inclosa en el pla Endreça, un pla de manteniment que pretén renovar l'espai públic, informa aquest dissabte l'Ajuntament en un comunicat.

Les obres han començat al carril Llobregat (sentit mar) i obligaran a tallar la circulació entre l'avinguda Diagonal i Gran Via aquest diumenge perquè s'iniciarà el fresat i l'asfaltatge.

La pavimentació dels encreuaments de Rambla Catalunya amb els carrers Còrsega, Roselló, Provença, Mallorca, València, Diputació i Gran Via, el pròxim 19 i 20 de maig, desviarà la circulació i afectarà algunes parades d'autobús a l'encreuament amb Gran Via.

Les línies 7, 54, H12 i X1 cancel·laran la parada a Gran Via-Balmes i les línies interurbanes que habitualment s'aturaven entre el carrer Balmes i Rambla Catalunya, desplaçaran la parada entre plaça Universitat i el carrer Balmes.

La pavimentació de la calçada Besòs (sentit muntanya) deixarà, el pròxim 25 i 26 de maig, un únic carril de trànsit obert dissabte, i diumenge es tallarà completament la circulació, tant a vehicles com a vianants.

Els vehicles que circulin en sentit muntanya entre Gran Via i Ronda Universitat utilitzaran un únic carril en aquest tram, mentre que els que transitin sentit mar, seran desviats per Gran Via i Passeig de Gràcia.

PLA ENDREÇA

El pla Endreça compta amb les actuacions de pavimentació i pretén renovar 600.000 metres quadrats d'asfalt fins el 2028 amb 28,9 milions d'euros de pressupost.

El pla Endreça pertany al pla de Manteniment Integral (PMI) que preveu mantenir, renovar i transformar l'espai públic amb prop de 3.000 actuacions i 435 milions d'euros.

RENOVACIONS

La renovació de Rambla Catalunya és la "primera via emblemàtica de la ciutat" pavimentada amb aquest pla.

El pla Endreça ja compta amb algunes obres finalitzades, per exemple a Via Júlia, on el passat 21 d'abril es va acabar la instal·lació de paviment reciclat.

Les actuacions més extenses, com la pavimentació i ampliació de la xarxa d'aigua freàtica del carrer del Foc i el passeig de la Zona Franca, es duran a terme a la tardor per no crear inconvenients durant l'estiu.