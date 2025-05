La Rambla de Canaletes de Barcelona s'omple de seguidors del Barça en guanyar la Lliga

BARCELONA 16 maig (EUROPA PRESS) -

La Rambla de Canaletes de Barcelona s'ha omplert de seguidors del FC Barcelona aquest dijous per la nit després de guanyar la Lliga en el partit contra el RCD Espanyol, al qual ha guanyat 2-0 en el RCDE Stadium.

Fins poc després de la mitjanit hi ha hagut ambient festiu i no consten incidents, i tampoc no hi ha hagut incidents a la sortida de l'estadi a Cornellà de Llobregat (Barcelona).

Però abans del partit va haver-hi 13 ferits no greus en un atropellament múltiple accidental.