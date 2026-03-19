La Rambla no tindrà parades per Sant Jordi, que es muden a Portal de l'Àngel i la catedral

Les obres al passeig impedeixen que pugui acollir la jornada
BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona traslladarà aquest any les parades de Sant Jordi, tradicionalment situades a la Rambla, cap al Portal de l'Àngel, la plaça Catalunya i la plaça de la Catedral per l'"estat avançat" de les obres.
Ho ha explicat aquest dijous la primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, en unes declaracions als mitjans després d'avançar-ho 'El Periódico de Catalunya', i la regidora ha afirmat que el moviment permetrà que la jornada "llueixi" igual que cada any.
"El trasllat anirà molt bé per descongestionar la pressió que hi ha sobre la Rambla", ha sostingut Bonet, que ha assegurat que l'estat actual de la reforma no és compatible amb l'ús que es fa habitualment per Sant Jordi.
Així mateix, ha assegurat que la ciutat tindrà "les rambles preparades per a l'any que ve" ja que, segons ha explicat, el calendari de les obres s'està seguint al peu de la lletra després d'haver-se accelerat per acabar en 3 anys en comptes de 6.
La ciutat va recuperar l'ús de la Rambla per Sant Jordi el 2023 després de dos anys de no utilitzar-se per la pandèmia de covid-19, unint-se amb el passeig de Gràcia en una 'superilla' literària i contribuint a acollir més de 400 parades el 2025.