Rabell afirma que l'Ajuntament de Barcelona reprèn el projecte per replicar l'Escola del Mar

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El regidor d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, Lluís Rabell, ha afirmat aquest divendres que el consistori reprèn el projecte per replicar l'Escola del Mar, on el consistori preveu que se situï la nova seu del Museu de l'Educació de Catalunya.
Ho ha dit a la clausura d'unes jornades sobre el projecte del museu, organitzades per la Societat Catalana de Pedagogia, entitat adscrita a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), i que s'han celebrat aquest dijous i divendres.
L'Escola del Mar era un centre educatiu barceloní reconegut internacionalment pel seu projecte pedagògic que va ser inaugurat en 1921 al barri de la Barceloneta i destruït el 1938 per un bombardeig durant la Guerra Civil.
Rabell ha assegurat que el consistori està "entusiasmat amb la idea del museu", perquè ho considera una bon projecte, no només pel seu paper memorístic, sinó per la necessitat de reflexionar sobre l'educació en l'actualitat.
"Barcelona té autoritat en molts terrenys, i en el de la pedagogia el té", i ha enaltit textualment l'extraordinari potencial que té el projecte, i que creu que la capital catalana no pot desaprofitar.
Ha expressat la voluntat del govern municipal de fer realitat el projecte per replicar l'Escola del Mar i impulsar el museu, i s'ha mostrat "convençut" que aquest serà aviat una realitat i un referent internacional.
REPTES
No obstant això, Rabell ha dit que "de nostàlgia no viu un edifici" i que, per tant, s'hauran d'enfrontar a diversos reptes, com conjugar la conceptualització del museu i trobar les solucions tècniques i urbanístiques per replicar l'antiga Escola del Mar.
Ha explicat que l'edifici no "no es reproduirà exactament" tal com el va concebre el seu arquitecte, Josep Goday, el net del qual, Marc Cuixart Goday, consta com un dels principals impulsors del projecte, però ha pronetido que es realitzaran adaptacions respectant al màxim la seva fesomia.
A nivell pedagògic, el regidor ha defensat que el futur Museu de l'Educació "hauria de permetre obrir un debat en profunditat sobre el repte de l'educació" en la societat actual, fent de Barcelona un centre de reflexió internacional.
El projecte per replicar l'Escola del Mar ja el va abordar l'exalcaldesa Ada Colau, i consta com un dels compromisos aconseguits reclamats per ERC per recolzar els Pressupostos municipals de 2025, que finalment es van prorrogar.
MUSEU
Els presidents de la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana, Carmen Agulló, i de la Societat Catalana de Pedagogia, Josep Serentill, institucions impulsores del Museu de l'Educació, han dit que esperen que el projecte sigui una realitat en un termini d'uns 5 anys.
Han explicat que el seu objectiu és crear un "museu de museus", amb una estructura en xarxa distribuïda pels territoris de parla catalana que tingui la seva seu central en l'Escola del Mar, aprofitant el seu paper en el moviment de renovació pedagògica de principis del segle XX i la seva rellevància internacional.
També han assenyalat la seva voluntat perquè el museu es converteixi en un centre d'interpretació del moviment educatiu de Catalunya, dedicat a exposar i difondre la seva evolució i particularitats i perquè es converteixi en un centre de formació permanent del professorat i de suport a la investigació.
Finalment, han assegurat que el projecte del museu compta amb el suport exprés de la Conselleria de Cultura i d'Educació de la Generalitat, així com de la Diputació de Barcelona, a més de l'Ajuntament.