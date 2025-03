Rabassa (BComú) considera una "perversió" el Pla de Barris de Collboni

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -

El regidor de BComú, Jordi Rabassa, ha retret a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la seva "perversió" en el nou Pla de Barris 2025-2028 perquè assegura que no hi ha hagut participació veïnal a sectors on es desplega el programa.

"El Pla de Barris ha de ser participat, hem de preguntar als veïns i a les veïnes, i Collboni ha decidit no preguntar i fer la feina des dels despatxos", ha sostingut en unes declaracions als mitjans després de la roda de premsa de l'alcalde, en la qual ha presentat les 315 actuacions en què aterraran el programa fins al 2028.

Rabassa ha assenyalat que Collboni ha convertit el Pla de Barris en un "conjunt d'actuacions urbanístiques" amb les quals no es genera cap tipus de comunitat i que, a parer seu, ha esdevingut el 'modus operandi' del govern municipal.