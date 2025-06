Quirós defensa ampliar l'Aeroport de Barcelona i creu que el projecte anirà "aterrant" entre tots

Defensa incrementar la "presència de l'ARRO i la Brimo" a l'Hospitalet (Barcelona)

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)

L'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), David Quirós, ha defensat la proposta per ampliar l'Aeroport de Barcelona que va presentar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i ha confiat que s'anirà "aterrant amb la mirada de tots els afectats".

Ho ha dit en una entrevista d'Europa Press preguntat per les inquietuds que han manifestat alguns alcaldes de l'entorn de l'aeroport, i s'ha mostrat convençut que, "veient el caràcter i les formes del president Illa", hi haurà diàleg amb els alcaldes de l'entorn de l'aeroport.

Ha defensat que el Govern hagi presentat un model, perquè creu que un projecte "tan estratègic i tan necessari" per a Catalunya no es pot treballar sobre un paper en blanc.

Quirós ha concedit que cada actor té les seves prioritats i que s'haurà de parlar molt sobre les afectacions i les adequacions, que considera que poden millorar la proposta.

SEGURETAT

En relació amb la seguretat a la ciutat i amb les mesures per afrontar l'increment de fets delictius constatat en l'última junta local de seguretat (6,4%), ha assenyalat que, si bé "ara com ara no s'ha concretat encara el nombre" de Mossos d'Esquadra que es destinaran a l'Hospitalet, ja hi ha una presència estable i coordinada d'ordre públic a la ciutat.

Ha apuntat que "s'ha d'incrementar la presència de l'ARRO i la Brimo per donar cobertura a determinades situacions més delicades" que requereixin la seva presència, i confia en el compromís aconseguit amb la Conselleria d'Interior malgrat que encara no s'hagi materialitzat.

Quirós ha explicat que, des del prinicipi de l'any, s'han tancat 60 establiments que generaven problemes o incomplien la llei, s'han interposat multes a 400 locals i s'han clausurat quinze narcopisos: "Crec que s'han posat les bases, que tots estem convençuts de la necessitat d'intervenir i, a partir d'aquí, a poc a poc anirem revertint la situació".

BILATERAL

L'alcalde ha celebrat les oportunitats que suposarà per a la "gent de l'Hospitalet" soterrar la Granvia, anunciat aquest dilluns després de celebrar-se la comissió bilateral de la ciutat amb el Govern i que suposarà una inversió de 144,7 milions d'euros.

"La inversió en aquesta infraestructura és l'eina, no és la fi. La fi és, precisament, que aquest clúster biomèdic es consolidi", ha assenyalat Quirós respecte al PDU Biopol-Granvia, que també ha destacat els acords aconseguits en matèria educativa, que ha considerat un gran avenç per abordar la singularitat de la ciutat en aquesta matèria.

HABITATGE

Preguntat per l'habitatge, ha defensat abordar la situació dels barris del Samontà, una de les zones més densament poblades d'Europa, a través de la rehabilitació i de la visió metropolitana donada la poca presència de sòl lliure a l'Hospitalet, i ha esperat que a la tardor es pugui aprovar el nou Pla Local d'Habitatge i es puguin materialitzar "totes les polítiques i prioritats" que marca.

També ha instat a crear una empresa municipal de l'habitatge, en la qual assegura que el govern ja treballa i espera que es pugui presentar com més aviat millor, per "coordinar, planificar, rehabilitar, construir, acompanyar i fer arribar els ajuts" necessaris per traslladar una política integral a la ciutat.

ZONA DE BAIXES EMISSIONS

Respecte a la zona de baixes emissions (ZBE) de la ciutat, tombada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 2024, ha confirmat que des de llavors continua inactiva i que en aquests moments el consistori manté obert el "procediment administratiu" per retornar les multes.

Així mateix, ha assegurat estar treballant coordinadament amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per recuperar-la per garantir una millor qualitat de l'aire sense "oblidar l'afectació que té en la gent", trobant un punt d'equilibri.

ALCALDIA

Un any després d'accedir a l'alcaldia per succeir la que va ser durant catorze anys alcaldessa, Núria Marín, ara delegada del Govern a Madrid, ha assegurat haver culminat l'actualització del consistori amb tal d'abordar els objectius plantejats, per la qual cosa es veu preparat per posar la "següent marxa" i, fins i tot, liderar la candidatura socialista el 2027.

"La meva voluntat és presentar-m'hi, és tirar cap endavant aquest projecte de ciutat que ens creiem, em motiva, m'il·lusiona", ha assenyalat Quirós, que ha confirmat estar treballant els pressupostos del 2026 i haver allargat la mà del govern municipal a la resta de grups.