Quatre universitats impulsen la marca BKA per reflectir Barcelona com una ciutat universitària

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Barcelona (UB), l'Autònoma de Barcelona (UAB), la Politècnica de Catalunya (UPC) i la Pompeu Fabra (UPF) s'han aliat per impulsar la marca Barcelona Knowledge Alliance (BKA) amb la qual col·laborar, potenciar i visualitzar Barcelona com una ciutat universitària.

En una roda de premsa amb els rectors Joan Guàrdia (UB), Javier Lafuente (UAB), Daniel Crespo (UPC) i Laia de Nadal (UPF), han explicat que volen fomentar la cultura, la ciència i la transferència i donar més visibilitat a les universitats de l'àrea metropolitana.

De Nadal ha subratllat que l'aliança ha de permetre "reafirmar" Barcelona com una zona de coneixement i d'atracció de talent, i oferir a les institucions la seva experiència per participar en els reptes del futur.

Lafuente ha afirmat que no estan "competint, sinó sumant", i que volen mostrar el potencial del sistema universitari de Barcelona i tenir una visualització de cara a la societat i també a escala internacional.

Crespo ha subratllat que entre aquestes quatre universitats públiques sumen més de 130.000 estudiants, i ha emfatitzat que el projecte està orientat a donar millors serveis als alumnes i a reforçar la imatge de Barcelona com una ciutat universitària.

Guàrdia ha remarcat que l'aliança vol "construir, no modificar estratègies" de cadascuna de les universitats, i ha posat d'exemple que assistiran juntes com a BKA a la Fira del Llibre de Guadalajara a la qual Barcelona està convidada el 2025 com a ciutat convidada d'honor.

SABER QUÈ HI HA "A CASA"

Ha precisat que la BKA està conformada com una entitat de col·laboració, i ha afegit que de vegades a les universitats els sorprèn que la ciutadania "no sàpiga què hi té a casa", per la qual cosa aquesta aliança busca més visibilitat de l'acció dels centres.

La BKA permetrà integrar la dimensió internacional en tots els àmbits d'activitat universitària, com són la docència, la investigació i la transferència de coneixement, permetrà establir partenariats estratègics i tindrà una presidència rotativa anual.

Crespo, que també presideix l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (Acup), ha defensat la compatibilitat d'aquesta associació i de la marca creada: "L'Acup és l'interlocutor amb el Govern, i la BKA és una marca per visualitzar".