Putin denuncia la "utilització" dels "patriotes" de Wagner i els ofereix marxar-se a Bielorússia

MADRID, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El president rus, Vladimir Putin, ha atribuït la rebel·lió de les forces del Grup Wagner del passat divendres i dissabte al fet que van ser "utilitzats" i ha destacat que els mercenaris d'aquesta organització poden triar entre signar contractes amb el Ministeri de Defensa per seguir combatent, deixar les armes o marxar-se a Bielorússia, on presumiblement estarien al costat del seu líder, Yevgeni Prigozhin.

"Sabíem i sabem que la vasta majoria dels combatents i comandaments del Grup Wagner són patriotes russos, lleials al poble i a l'Estat. Ho han demostrat amb el seu valor en el camp de batalla" a Ucraïna, ha ressaltat Putin en un discurs televisat. "Han intentat utilitzar-los desde la foscor i enfrontar-los als seus companys d'armes, amb els qui han combatut pel país i el seu futur", ha afegit.

"Els qui van organitzar la rebel·lió amb la seva traïció al país, el seu poble, van trair a els qui es van veure arrossegats al crim. Els van mentir, els van empènyer a la mort", s'ha lamentat.

Putin ha destacat a més que "desde el mateix començament de tot" ell mateix va donar "instruccions directes" per "evitar un gran vessament de sang". "Això va suposar temps i els qui van cometre un error van tenir l'opció de pensar-ho dues vegades, comprendre que les seves accions estaven sent rebutjades per la societat i que tindrien conseqüències tràgiques, destructives per a Rússia", ha explicat.

En qualsevol cas, Putin ha subratllat que "la rebel·lió hauria estat aixafada". "Els organitzadors de la rebel·lió ho sabien malgrat la seva suficiència. Ho comprenien tot, que estaven perpetrant actes criminals, que estaven dividint i afeblint al país quan afronta una colossal amenaça externa, una pressió sense precedents de l'exterior, quan en el front es diu 'ni un pas enrere!' mentre moren els nostres camarades", ha argumentat.

El mandatari rus ha traslladat el seu agraïment "als soldats i comandaments del Grup Wagner que van prendre l'única decisió correcta". "No es van llançar a un vessament de sang fratricida. Van parar a l'última línia", ha subratllat.

Putin ha plantejat tres opcions a aquests membres de Wagner: "seguir servint a Rússia signant un contracte amb el Ministeri de Defensa o altres organismes o tornar amb la vostra família i amics". "Qui vulgui pot anar-se'n a Bielorússia. Compliré amb la promesa que he fet. Ho repeteixo. L'elecció és vostra, però estic segur que serà l'elecció de soldats russos que s'han adonat del seu tràgic error", ha plantejat.

El dirigent rus ha advertit a més de que el "fratricidi" era el que volien Ucraïna i els seus aliats occidentals. "Els neonazis de Kíev i els seus patrons occidentals i tot tipus de traïdors nacionals (...) es fregaven les mans", ha declarat.

"Volien que els soldats russos es matessin entre si, que morissin militars i civils perquè al final perdés Rússia i que la nostra societat es dividís, s'ofegués en un sagnant conflicte civil", ha argumentat. "Somiaven amb venjar-se pels seus fracassos en el front i en la seva suposada contraofensiva, però han errat en els seus càlculs", ha reblat.

Putin ha esmentat a més "el valor i el sacrifici dels herois pilots caiguts que van salvar Rússia de conseqüències devastadores", en referència als pilots d'aparells derrocats per les forces de Prigozhin.

D'altra banda, Putin ha donat les gràcies al president de Bielorússia, Alexander Lukashenko, "pels seus esforços i contribució a una resolució pacífica de la situació".

Finalment, Putin ha destacat la "ferma, inequívoca postura en suport a l'ordre constitucional de les organitzacions públiques, religioses, principals partits polítics i de tota la societat russa". "Tothom estava unit i coincidia en el més important: la responsabilitat per la destinació de la Pàtria", ha reblat.

Així, ha agraït la "resistència, solidaritat i patriotisme" de la població. "Aquesta solidaritat cívica ha demostrat que qualsevol xantatge, qualsevol intent de desestabilització, està condemnat al fracàs", ha ressaltat.