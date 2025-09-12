Puigdemont veu un "error" boicotejar productes i empreses d'Israel i urgeix rectificar

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha considerat un "error" boicotejar productes i empreses d'Israel pel fet de ser d'aquest país i creu que s'ha de rectificar el més aviat possible.
"És una decisió greu, que no podem menysprear i que els nostres dirigents s'haurien de prendre molt seriosament", ha destacat en una anotació en X recollit per Europa Press.
Tot això després que el diari islaelí 'Haaretz' publiqués, a través d'una carta a la qual ha tingut accés, que el ministre de Comunicacions israeliana, Shlomo Karhi, ha ordenat a les empreses tecnològiques del país que no assisteixin a la propera edició del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que se celebrarà al març de 2026.
Segons Puigdemont, els que asseguraven que les empreses deixaven Catalunya l'any 2017 per l'1-O i que segueixen "amb la mateixa cantarella, ara es dediquen a espantar inversions estrangeres".
Davant d'això, ha assegurat que aquests hauran de donar explicacions "per haver provocat el boicot al Mobile World Congress de Barcelona d'un dels països tecnològicament més avançats del món".