Puigdemont sobre la fallida OPA: Fracassa "l'intent d'acabar amb el sistema bancari" català

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha expressat aquest dijous a la nit la seva satisfacció davant de l'OPA fallida del BBVA sobre el Banc Sabadell i ha sentenciat que "l'intent d'acabar amb el sistema bancari" català ha fracassat.
"L'intent d'acabar amb el sistema bancari de Catalunya ha fracassat. El Banc Sabadell no serà absorbit pel BBVA. Era important que l'OPA no prosperés", ha escrit en una anotació en 'X' recollida per Europa Press.
"Ara és encara més important que el Sabadell reforci els vincles amb el sistema econòmic i social de Catalunya. És la millor prevenció per a temptacions d'absorció futures", ha conclòs.