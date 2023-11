Puigdemont avisa que no canviarà la prudència negociadora "per més presses que alguns tinguin"

BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha avisat aquest dijous que no canviarà la seva prudència en les negociacions "per més presses que alguns tinguin".

"Sempre hem dit que per tractar amb el sistema polític espanyol totes les precaucions són poques. Ens hi mantenim, i ens hi refermem. No canviarem la prudència i les precaucions que hem mantingut fins ara per més presses que alguns tinguin", ha recalcat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Tot això, després que Junts no hagi aconseguit encara un acord amb el PSOE, amb el que s'han emplaçat a seguir negociant a partir d'aquest divendres.