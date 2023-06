Pueyo (ERC) deixarà la Paeria de Lleida pels resultats de les municipals

LLEIDA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde en funcions de Lleida, Miquel Pueyo, ha anunciat aquest dimarts que deixarà el grup municipal d'ERC a partir del pròxim mandat arran dels resultats de les eleccions: "No han estat el que esperàvem; per això, penso honestament que no seria bona idea voler liderar el grup republicà de la Paeria".

En un enfilall de tuits, recollits per Europa Press, ha considerat que cal saber "exhibir fortalesa i intel·ligència, tant en la victòria com en la derrota", per la qual cosa ha dit literalment que farà un pas al costat de la política municipal.

El fins ara cap de files d'ERC a Lleida ha anunciat que plega un cop la formació ha passat de la primera a la tercera força i de 7 a 5 edils, mentre que la victòria d'aquestes municipals ha estat del PSC, amb 9 edils.

Per Pueyo, caldrà fer "autocrítica objectiva i constructiva per entendre què ha passat amb ERC a nivell local i nacional".

Així mateix, ha confiat en la regidora Jordina Freixanet per liderar a partir d'ara el grup municipal republicà al consistori.