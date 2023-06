El PSC rebutja la proposta de Colau de compartir l'alcaldia: "No contribuiria a l'estabilitat"

Bonet insisteix que mantenen la candidatura de Collboni a l'alcaldia

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

La número tres de la llista del PSC a Barcelona, Laia Bonet, ha rebutjat aquest dimarts la proposta de l'alcaldessa en funcions i candidata de BComú, Ada Colau, de compartir l'alcaldia amb el candidat socialista, Jaume Collboni, i amb el d'ERC, Ernest Maragall, durant el mandat: "No contribuiria a l'estabilitat ni al rigor".

"Propostes o fórmules com la que s'ha presentat aquest matí no serien enteses pels votants progressistes i no contribuirien a l'estabilitat ni al rigor que l'Ajuntament de Barcelona i la seva ciutadania mereix", ha afirmat en unes declaracions als periodistes després de la proposta anunciada per Colau aquest mateix dimarts.

Bonet ha subratllat que Barcelona "necessita un alcalde fort per fer front als grans reptes que la ciutat té davant i que lideri un projecte amb rigor i estabilitat", una proposta que assegura que pot encapçalar el PSC en la investidura.

En aquest sentit, ha insistit que els socialistes presentaran la candidatura de Collboni a l'alcaldia i que continuaran treballant per sumar "una gran majoria que superi la política de blocs i permeti continuar avançant en positiu".

Ha reiterat que el PSC ha apostat des del primer moment per una majoria progressista, però ha lamentat que "la resposta reiterada dels dirigents d'ERC, tant d'Aragonès com de Junqueras, ha estat descartar aquesta proposta i apostar per un front independentista liderat per Trias", el candidat de Junts.

Així, Bonet ha subratllat que el PSC és l'única força que pot aspirar a aglutinar una àmplia majoria per a la investidura, "que superi la política de blocs, garanteixi polítiques progressistes i eviti un front independentista que retorni als anys del procés".

"Fem una crida a totes les forces progressistes a definir-se en les seves posicions per a la investidura i a fer propostes amb generositat i humilitat, en funció d'on ens ha situat la ciutadania a les urnes", ha conclòs.