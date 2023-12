El PSC guanyaria les eleccions de Barcelona i Junts quedaria quart, segons el Baròmetre municipal

Collboni aprova amb un 5,1 per darrere de Maragall i Trias

BARCELONA, 20 des. (EUROPA PRESS) -

El PSC guanyaria les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, segons el Baròmetre semestral municipal, que col·loca els socialistes (que actualment governen) en primer lloc en intenció directa de vot amb un 13,5%, i Junts baixaria a la quarta posició amb un 7,5%.

Ho han explicat aquest dimecres en roda de premsa la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, i el director de l'Oficina Municipal de Dades de Barcelona, Màrius Boada, que han presentat l'enquesta del segon semestre de l'any, elaborada del 15 al 24 de novembre amb 825 entrevistes.

Els socialistes se situen a dos punts de BComú, que obté un 11,5% en intenció directa de vot; en tercer lloc es col·loca ERC amb un 8,2%, seguit de Junts amb un 7,5%, el PP amb un 2,5% i Vox amb un 0,8%.

COLLBONI, "MÉS SUPORT I MENYS REBUIG"

L'enquesta atorga un aprovat a l'alcalde, Jaume Collboni (5,1) i puja mig punt respecte a l'últim baròmetre de fa sis mesos, quan suspenia amb un 4,6: "Tenim un alcalde que genera més suport i menys rebuig", ha subratllat Bonet.

El líder més ben valorat és el d'ERC, Ernest Maragall, amb un 5,3, seguit del de Junts, Xavier Trias, amb un 5,2; i per darrere de Collboni hi ha la presidenta de BComú, Ada Colau, amb un 4,3; el líder del PP, Daniel Sirera, amb un 3,2; i el de Vox, amb un 2.

El 28,9% dels enquestats no sap qui votaria, i l'abstenció se situa en un 13%.

COLAU, LA MÉS CONEGUDA

Sobre el grau de coneixement dels líders polítics, l'exalcaldessa Colau és la més coneguda (només l'1,6% no sap qui és), seguida de Trias (no el coneix el 8,7%), Maragall (no el coneix el 14,3%) i Collboni (no el coneix el 14,9%).

Sirera i De Oro són els líders menys coneguts: el popular no el coneix el 50,8% i el de Vox no el coneix un 80,1%.