El PSC guanyaria a Barcelona a 8,2 punts de BComú segons el baròmetre municipal

Collboni és l'únic que aprova amb una nota mitjana de 5,1, seguit d'Alamany (ERC), amb un 4,9

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El PSC guanyaria les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, segons el baròmetre semestral municipal, que col·loca els socialistes (que actualment governen) en primer lloc en intenció directa de vot amb un 16,1%, la qual cosa suposa 1,7 punts percentuals més que en l'últim baròmetre del mes de juliol, i a 8,2 punts de BComú.

Ho han explicat aquest dilluns en una roda de premsa la primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, i el director de l'Oficina Municipal de Dades de Barcelona, Màrius Boada, que han presentat l'enquesta del primer semestre de l'any, duta a terme del 26 de maig al 3 de juny amb 807 entrevistes telefòniques.

Els socialistes se situen a 8,2 punts de BComú, que obté un 7,9% en intenció directa de vot; en tercer lloc es col·loca ERC amb un 7,5%, seguit de Junts amb un 4%, la CUP (que actualment no té representació) amb un 2,7%, el PP amb un 2,4%, un 2% Aliança Catalana, també sense representació, i Vox amb un 1,9%.

El PSC i ERC són els dos partits amb representació que milloren resultats respecte a les eleccions municipals del 2023 i pugen 4,2 punts i 0,7 punts respectivament, mentre que els Comuns baixen 4 punts, Junts cau 9,5 punts, el PP 3,1 i Vox 1,5.

Respecte al baròmetre del mes de desembre del 2024, el PSC puja 1,7 punts; ERC també creix 1,7 punts; BComú cau 0,8; Junts baixa 1,3; la CUP cau 1,1 punts; el PP es manté igual, i Vox puja 0,8 punts.

VALORACIÓ DE LÍDERS

Quant a la valoració dels líders, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, és l'únic que aprova amb una nota mitjana de 5,1; seguit per la líder d'ERC a Barcelona i secretària general del partit, Elisenda Alamany, que obté un 4,9, mentre que el líder de Junts, Jordi Martí, un 4,8.

La líder de BComú, Janet Sanz, rep un 4,3, seguit del president del PP a Barcelona, Daniel Sirera, amb una nota mitjana de 3,2, i el líder de Vox, Gonzalo de Oro, amb un 2,3.

Respecte a la valoració que rep Collboni i la intenció de vot al PSC, Bonet ha assegurat que aquesta enquesta és un aval de la bona gestió del govern municipal i "avalen el lideratge de l'alcalde", la qual cosa considera que és un impuls a continuar treballant com fins avui.

COLLBONI, EL MÉS CONEGUT

L'alcalde és conegut per més del 86% dels entrevistats: és el més conegut del consistori (el 13,6% dels enquestats no sap qui és), mentre que a Sirera no el coneix el 52%, a Alamany el 57,5% i a Sanz el 62,9%.

El 83,4% dels enquestats no sap qui és Martí i el 85,4% no coneixen a De Oro.