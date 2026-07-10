El PSC guanyaria a Barcelona, ERC superaria BComú i Vox i AC avançarien Junts, segons el baròmetre municipal

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)
El PSC guanyaria les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, segons el baròmetre semestral municipal, que col·loca els socialistes en primer lloc en intenció directa de vot amb un 13%, gairebé un punt més que en el baròmetre del mes de desembre, mentre que ERC els seguiria de prop i per davant de BComú, obtenint el segon lloc, i Vox i Aliança Catalana serien quarta i cinquena força, per davant de Junts, que quedaria última.
Ho han explicat aquest divendres en una roda de premsa la primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, i el director de l'Oficina Municipal de Dades de Barcelona, Màrius Boada, que han presentat l'enquesta del primer semestre de l'any, elaborada del 26 de maig al 3 de juny mitjançant 800 entrevistes telefòniques.
Concretament, els republicans passen d'un 7,8% d'intenció de vot a un 11,1%; els Comuns baixen d'un 6,9% a un 4,7%, i en el cas d'Aliança Catalana, baixen 6 dècimes, fins a un 3,3%.
Els resultats del PP pugen 7 dècimes, fins a un 3,1%, que completa així els 5 primers llocs de l'enquesta.
Després del PP, Vox puja del 2,1 al 2,7%; Junts baixa 0,8 punts amb un 2,6%, i la CUP es manté en un 2,3%, mentre que la intenció de vot cap a altres partits baixa 0,2 punts i se situa en un 0,6%, i baixen els vots en blanc (1,6%), l'abstenció (9,8%) i els indecisos pugen (45,1%).
"GRANS POLÍTIQUES"
Bonet ha valorat que el baròmetre conclou que les "grans polítiques que ha assumit aquest govern són valorades positivament per la ciutadania".
S'ha referit al fet que el 75% dels barcelonins avala la retirada de llicències als pisos turístics, que el 70% dona suport a la limitació per obrir nous supermercats 24 hores i que "més de la meitat" està d'acord amb limitar el nombre de creuers.
A més a més, ha celebrat que la intenció de vot al seu partit hagi crescut i que la previsió indiqui que superaran els resultats de les eleccions del 2023.
Així mateix, ha alertat del creixement de l'"extrema dreta" amb la consolidació d'AC com a quarta força en intenció de vot i ha assegurat que no és un fenomen nou, ja que Vox ja va entrar al consistori.
LÍDERS
Quant a la valoració dels líders, la d'ERC, Elisenda Alamany, obté la puntuació més alta (5,2), seguida de l'actual alcalde de Barcelona i líder del PSC, Jaume Collboni, que baixa una dècima i obté un 5,1, mentre que el podi el completa el president de Junts, Jordi Martí, amb un 5.
A continuació, els segueixen l'alcaldable de BComú, Gerardo Pisarello, que ha entrat per primera vegada en els registres i es queda a prop de l'aprovat amb un 4,7; mentre que el líder del PP, Daniel Sirera, amb un 3,3, i el dirigent de Vox, Gonzalo de Oro, amb un 2,6, completen la llista.
Finalment, Collboni continua sent el líder municipal més conegut pels barcelonins, ja que el coneixen el 84,2% dels enquestats, lluny de Sirera, que és segon amb un 46,5%; mentre que Pisarello és tercer amb un 46,3%; Alamany quarta amb un 42%; seguida per Martí amb un 19,3% i tancant De Oro amb un 13,4%.