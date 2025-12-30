El PSC guanyaria a Barcelona, ERC superaria a BComú i AC a Junts, segons el baròmetre municipal

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)
El PSC guanyaria les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, segons el baròmetre semestral municipal, que col·loca als socialistes en primer lloc en intenció directa de vot amb un 12,1%, si bé obtenint 4 punts menys que en el baròmetre de juliol, mentre que ERC superaria a BComú, obtenint el segon lloc, i Aliança Catalana a Junts, arrabassant-li la cambra.
Ho han explicat aquest dimarts en roda de premsa la primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, i el director de l'Oficina Municipal de Dades de Barcelona, Màrius Boada, que han presentat l'enquesta del segon semestre de l'any, realitzada del 17 al 25 de novembre mitjançant 803 entrevistes telefòniques.
En concret, els republicans passen d'un 7,5% d'intenció de vot a un 7,8%; els Comuns baixen d'un 7,9% a un 6,9%, i en el cas d'Aliança Catalana, pugen gairebé 2 punts, obtenint un 3,9%, mentre que els resultats de Junts es redueixen 0,6 punts, situant-se en un 3,4%, completant així els 5 primers llocs en l'enquesta.
La llista la completen el PP, que es manté en un 2,4%; la CUP, que baixa 0,4 punts amb un 2,3%, i Vox, que millora en 0,2 punts amb un 2,1%, mentre que la intenció de vot a altres partits baixa 3 punts i se situa en un 0,8%, i pugen els vots en blanc (2,5%), l'abstenció (12,5%) i els indecisos (43,2%).
"TENSIÓ"
Bonet ha celebrat que el PSC segueixi liderant la intenció de vot en les municipals i ha alertat del creixent ascens de la "extrema dreta", en aquest cas amb Aliança Catalana, contra la qual ha assegurat que des de l'executiu seguiran lluitant.
"Ens preocupa molt que el discurs de l'odi pugui seguir guanyant terrè a Barcelona. Per això, seguirem dedicant-nos a buscar solucions als problemes que generen aquesta tensió", ha afirmat la primera tinent d'alcalde.
Així mateix, ha demanat a la resta de grups responsabilitat i constructivitat des de l'oposició i que "ningú jugui a fer de piròman" com, al seu judici, s'ha vist aquests últims dies a Badalona (Barcelona) per part del seu alcalde, Xavier Garcia Albiol.
"Barcelona és una ciutat d'acolliment i tolerant, forma part del nostre ADN i estic segura que els barcelonins i barcelonines seguiran defensant aquest model de ciutat", ha reivindicat Bonet.
LÍDERS
Respecte a la valoració dels líders, el del PSC i actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, obté la seva millor nota en un baròmetre municipal amb un 5,2, empatant amb la líder d'ERC i secretària general del partit, Elisenda Alamany, i amb el de Junts, Jordi Martí, que també reben la seva millor nota.
A continuació, la fins ara líder de BComú, Janet Sanz, que el 19 de desembre va participar en el seu últim ple municipal abans d'abandonar la política en actiu, es queda a la vora de l'aprovat amb un 4,7, seguida pel dirigent del PP, Daniel Sirera, amb un 3,4, i el de Vox, Gonzalo de Oro, amb un 2,5.
Collboni segueix sent el líder municipal més conegut pels barcelonins, ja que només és desconegut per un 16,2%, mentre que Sirera, el segon en el rànquing, ho és per un 52,5%; Alamany, per un 58,9%; Sanz, per un 64,6%; Martí, per un 81,2%, i De Oro, per un 87,5%.