El PSC guanyaria a Barcelona (11-12) seguit de Junts (8-9), BComú (8) i ERC (5)

El 42,2% dels votants del PSC veuen positiu un pacte amb ERC i BComú

BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El PSC guanyaria com a primera força política, amb entre 11 i 12 regidors, seguit de Junts (8-9), BComú (8), ERC (5), PP (4), Vox (2-3) i Cup (0-1), si actualment se celebressin eleccions municipals, segons una enquesta del Gesop per a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press aquest dilluns.

Els socialistes obtindrien el 23,1% dels vots i dos edils més que en les eleccions del juny del 2023, en les quals va quedar en segona posició amb 10 regidors, mentre que Junts, que va guanyar les eleccions amb 11 regidors, sumaria el 18,4% dels sufragis, 3,8 punts menys que aleshores i a 4,7 punts el socialista Jaume Collboni, que el 2023 va quedar 2,6 punts per darrere de Trias.

BComú, encapçalat per l'actual portaveu, Janet Sanz, després de la sortida de l'exalcaldessa i líder dels Comuns a Barcelona, Ada Colau, es mantindria com la tercera força, tot i que amb el 17% dels vots, 2,6 punts menys que el 2023 i passant de 9 a 8 regidors.

ERC i el PP conservarien la representació actual i, després del relleu d'Elisenda Alamany a l'exlíder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Ernest Maragall, els republicans pujarien una dècima (11,2%), mentre que els populars, quatre (9,1%) i Vox, una (5,8%).

L'enquesta, elaborada amb la informació de 800 entrevistes telefòniques a majors d'edat empadronats i amb dret a vot a la ciutat a mitjans de setembre del 2024, mostra un 26% d'indecisos i que el 65,7% dels votants de Collboni el 2023 tornarien a fer-li costat en aquest moment.

PACTES DE GOVERNABILITAT

A la pregunta 'Què creu que hauria de fer el PSC a l'Ajuntament?', el sondeig exposa que el 42,2% dels votants del PSC veuen positiu un pacte amb ERC i BComú, mentre que el 37,6% opta per continuar governant en solitari.

D'altra banda, el 43,2% dels votants de Junts considera que el grup municipal hauria de pactar amb el govern de Collboni, i el 62,8% dels votants republicans i el 87,3% dels dels Comuns opten per una coalició entre BComú, ERC i el PSC.

NAVALLES, TAXA TURÍSTICA I UNIÓ DEL TRAMVIA

El 96,6% dels entrevistats coincideixen que cal prohibir les navalles al transport públic i en les concentracions, i el 74,6% defensa incrementar la taxa turística als creuers.

A més, el 73,9% estan d'acord a unir el tramvia per la Diagonal, el 71,3% vol eliminar els pisos turístics i el 64,5%, continuar limitant l'ús del cotxe al centre, i sobre l'Aeroport de Barcelona-el Prat, el 48,2 està a favor d'ampliar-lo respecte a un 40,5% que hi està en contra.