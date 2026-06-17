PSC, ERC i BComú avalen apujar la taxa turística als creueristes d'escala fins als 24 euros a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
La mesura haurà de ser avalada pel Parlament amb una modificació dels pressupostos
BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -
La comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat amb els vots favorables del govern municipal (PSC), BComú i ERC apujar l'impost turístic municipal als creueristes d'escala que passin per la ciutat dels 8 als 24 euros.
La mesura, que ara haurà de ser avalada pel Parlament amb una modificació dels pressupostos de la Generalitat, i per a la qual ja s'ha anunciat un acord per part dels mateixos grups, ha rebut els vots en contra de Junts, el PP i Vox.
El tinent d'alcalde de Turisme i Economia, Jordi Valls, ha afirmat que el turisme és important per a la ciutat i una peça fonamental, ja que representa el 13,5% del PIB de la ciutat, però que "un excés de turisme no aporta valor".
"Podem decidir si el mercat fa el que vol o intentem regular. I l'obligació de l'administració pública és regular. Celebro que s'aprovi la proposta que va fer l'alcalde i que ERC i els Comuns se l'hagin fet seva", ha afegit.
El regidor de BComú Marc Serra ha sostingut que la capital catalana ha d'"actuar amb més decisió i determinació" contra les externalitats negatives del turisme, passant del diagnòstic als fets, sent ambiciosa, segons ell.
Per part d'ERC, que també ha proposat implementar un topall de creueristes d'escala mensual i anual, a més de dedicar la recaptació a bonificar el 50% del menjador escolar, el seu portaveu adjunt Jordi Coronas ha rebutjat aquesta mena de turisme i ha defensat aprofitar-ho per a un "retorn tangible" per a la ciutadania.
EN CONTRA
El regidor de Junts Damià Calvet ha retret a l'alcalde, Jaume Collboni, intentar "governar Barcelona a cop d'ocurrència" i ha assenyalat que malgrat compartir que hi ha reptes a abordar amb els creueristes d'escala, no comparteixen ignorar els estudis publicats.
Per part del PP, el seu regidor Victor Martí ha lamentat que s'assenyali els creuers com "els culpables de tots els mals" de la ciutat i que s'utilitzin els impostos com una eina per atacar una activitat concreta que genera riquesa.
Finalment, el president de Vox, Gonzalo de Oro, ha defensat que Barcelona té "molts problemes greus i entre ells no hi ha l'excés de creueristes" i ha recordat que aquest és un sector que dona feina a milers de persones, segons ell.