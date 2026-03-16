El PSC i ERC acorden 12 actuacions i 15 milions per a la rehabilitació del Besòs (Barcelona)

S'afegeixen 516 pisos a la 'prova pilot' de rehabilitació i es construiran 2 edificis de reallotjament
BARCELONA, 16 març (EUROPA PRESS) -
El govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el grup municipal d'ERC han concretat l'acord per a la regeneració del barri del Besòs i el Maresme, dins els pressupostos del 2026, en 12 actuacions i 15 milions d'euros.
Ho han anunciat en una roda de premsa aquest dilluns la primera tinent d'alcalde de Barcelona i responsable d'Urbanisme, Laia Bonet, el regidor del districte de Sant Martí, David Escudé, i el regidor d'ERC Jordi Coronas.
Bonet ha afirmat que aquest acord permetrà "accelerar ja en el 'mentrestant'" la rehabilitació del Besòs, també focus de l'acord del govern municipal amb BComú en les ordenances fiscals, amb qui van acordar crear una empresa participada per la Generalitat per agilitzar rehabilitacions.
12 ACTUACIONS
L'acord compta amb 12 actuacions concretes "molt realistes", segons Bonet, passant de les 10 escales i 204 pisos objectiu de la 'prova pilot' de rehabilitació projectats el 2020 a 10 blocs sencers i 720 pisos, i construint 2 edificis que permetin afegir 61 habitatges al parc de reallotjament del barri.
Els nous edificis, situats als carrers Puigcerdà i Veneçuela, es licitaran aquest mateix 2026, amb l'objectiu que estiguin construïts entre finals del 2028 i inicis del 2029, mesura a la qual s'afegeix la creació d'una oficina d'atenció al veïnat afectat per les rehabilitacions al carrer Bernat Martorell.
Entre la resta d'actuacions hi ha la creació d'un equip de seguiment semestral dels habitatges apuntalats, un nou pla d'inspeccions als blocs amb patologies greus, la millora de la qualitat de les actuacions cautelars, més pisos de reallotjament transitori per a aquest 2026 i intensificar el tempteig i retracte.
Així mateix, l'acord també contempla altres mesures més enllà de l'habitatge, com la creació de nous equipaments esportius de lliure accés a diferents punts del barri, adequar la plaça a la sortida de la parada Alfons el Magnànim i una nova biblioteca, i campanyes per dinamitzar el comerç local i la cultura popular.
"DE LES PARAULES A L'ACCIÓ"
Escudé ha celebrat que les actuacions permeten "passar de les paraules a l'acció" la regeneració del Besòs i el Maresme que, ha esperat, en els pròxims anys aconsegueixi dignificar d'una vegada per sempre el barri i convertir-lo en un dels millors de tot el districte de Sant Martí.
Per la seva banda, Coronas ha afirmat que aquest dilluns no s'anuncien "ni desitjos ni actuacions que depenen d'altres administracions", sinó que es materialitza un salt d'escala per començar a millorar el Besòs aquest mateix any.