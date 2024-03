El PSC i BComú es reuneixen a la tarda un dia abans de votar els comptes de Collboni

Janet Sanz: "Queden hores. De sorpreses, n'hem vist moltes"

BARCELONA, 21 març (EUROPA PRESS) -

El govern de Jaume Collboni (PSC) i el grup municipal de BComú a l'Ajuntament de Barcelona es reuniran aquest dijous a la tarda, a menys de 24 hores de la votació dels pressupostos municipals en el ple de divendres.

La portaveu de BComú, Janet Sanz, ha anunciat aquest dijous en una roda de premsa que el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, els ha demanat reunir-se abans de la sessió plenària, per a la qual els comptes municipals arriben ara com ara sense prou suports per aprovar-se.

A hores d'ara, Collboni compta únicament amb els vots a favor d'ERC (amb qui va aconseguir un pacte pressupostari), i els vots en contra de BComú, Junts, el PP i Vox: només suma 15 vots a favor (de 41 regidors que té el consistori) i 26 en contra.

ELS COMUNS EN ESPERA DEL PSC

BComú insisteix a condicionar el seu suport als pressupostos a entrar al govern per mantenir les polítiques que van impulsar durant l'anterior mandat liderat per Ada Colau, i Sanz ha dit que "el que hauria de passar és que hi hagués una proposta respecte a l'acord de govern".

Ha afirmat que les últimes trobades --en les quals reitera que el govern no els ha fet cap proposta-- "no anticipen que hi pugui haver gaires canvis de cara a aquesta pròxima reunió", però tot i així confia que els socialistes tenen temps per plantejar-los propostes.

"Queden hores. De sorpreses, n'hem vist moltes", ha dit Sanz, que insisteix que la voluntat dels Comuns és entrar al govern per continuar impulsant polítiques com el model superilla i la unió del tramvia per la Diagonal, i desenvolupar un pla de mandat vinculat als pressupostos.